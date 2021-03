Horizon Zero Dawn et neuf autres jeux bientôt gratuits sur PS4 et PS5

Après avoir offert gratuitement le très bon Ratchet and Clank au début du mois, PlayStation poursuit son offensive «Play at Home», qui vise à encourager les joueurs à rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale.

• À lire aussi: PlayStation: plusieurs jeux PS4 et PS5 en solde pour la vente «Méga Mars»

• À lire aussi: Mars 2021: voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5

Ce faisait, Sony donnera pas moins de dix autres jeux aux propriétaires de PS4 et PS5 au cours des prochaines semaines, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’être abonné au service PlayStation Plus.

Parmi les plus grosses pointures, on note l’édition complète de Horizon Zero Dawn, qui sera accessible sans frais entre le 19 avril et le 14 mai. Salué par la critique, le titre de Guerrilla Games a souvent été en solde au cours des derniers mois, mais il s’agit de la première fois que PlayStation l’offre gratuitement.

D’ici là, dès le 25 mars, les joueurs sur PS4 et PS5 auront accès, toujours gratuitement, à neuf autres titres, dont quatre en réalité virtuelle. Parmi la sélection, on retrouve plusieurs petites perles indépendantes, comme Abzû, Enter the Gungeon, The Witness, Moss ou Thumper.

Soulignons que comme dans le cas de Ratchet and Clank ce mois-ci, vous pourrez garder pour toujours les titres que vous réclamerez... à condition de les ajouter à votre bibliothèque d’ici la fin de l’offre.

Sans plus attendre, voici donc les jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en mars et avril dans le cadre de l’initiative «Play at Home»:

Offerts du 25 mars au 22 avril

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Offert du 19 avril au 14 mai

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Rappelons que vous pouvez d’ailleurs encore télécharger gratuitement Ratchet and Clank sur PS4 et PS5 jusqu’au 31 mars en soirée.

Rejoignez notre serveur Discord!