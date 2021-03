Instagram lance des outils pour protéger les ados

Instagram annonçait hier de nouveaux outils pour son application dans un effort de protéger les jeunes utilisateurs. Il sera plus difficile pour les adultes de contacter des adolescents qui ne les suivent pas, en partie grâce à l’intelligence artificielle.

Il faut d’abord avoir au moins 13 ans afin d’utiliser Instagram, mais les utilisateurs peuvent inscrire une autre date de naissance lors de l’inscription. Pour combattre ce problème, la plateforme utilisera une technologie d’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, afin de prédire l’âge de certains utilisateurs.

Restriction des messages privés entre adolescents et adultes

Instagram

Instagram proposera une nouvelle fonction qui empêchera des adultes de contacter des utilisateurs en bas de 18 ans qui ne les suivent pas déjà. Un adulte qui tentera d’écrire un message privé à un utilisateur mineur recevra une notification pour indiquer qu’il est impossible d’envoyer le message privé.

Avertir les jeunes

Instagram

Des avis de sécurité en message privé avertiront les jeunes lorsqu’un adulte, qui a manifesté un comportement potentiellement suspect, interagit avec eux dans la messagerie. Exemple: si un adulte envoie un grand nombre de demandes d’amis ou de DM à des personnes de moins de 18 ans, un avis de sécurité sera envoyé pour alerter les destinataires et leur donner la possibilité de bloquer, signaler, restreindre ou fermer la conversation. Cette option sera disponible dans quelques pays pour commencer, et deviendra disponible partout bientôt.

«Partout dans le monde, il est largement compris que la plupart des plateformes de médias sociaux exigent un âge minimum de 13 ans, mais la complexité de la vérification de l’âge reste un défi de longue date à l’échelle de l’industrie. C’est pourquoi il est positif de voir Instagram investir dans des technologies innovantes qui peuvent créer et créeront un environnement en ligne plus sécuritaire pour les jeunes utilisateurs. En utilisant l’apprentissage automatique pour signaler les interactions potentiellement inappropriées, en améliorant les fonctionnalités de confidentialité des adolescents et en envoyant des messages aux jeunes utilisateurs avec des informations de sécurité en temps réel, Instagram fournit aux jeunes des outils pour être les architectes de leur propre expérience en ligne », indique Lucy Thomas du projet Rockit dans le communiqué d’Instagram.

Instagram dit également développer d’autres stratégies afin de restreindre la découverte de comptes adolescents par des adultes, notamment sous les Reels et la page Explore.

Encourager les comptes privés

Instagram

Lorsqu’un utilisateur de moins de 18 ans s’inscrit à Instagram, la plateforme encouragera la création d’un compte privé. Si un adolescent ouvre un compte public, Instagram va éventuellement lui envoyer une notification en décrivant les avantages d’avoir plutôt un compte privé.