Super Bomberman R Online arrivera sur PC et consoles plus tard cette année

Konami a annoncé que Super Bomberman R Online, un jeu gratuit jusqu'à maintenant exclusif à Stadia, arrivera finalement plus tard cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

Cette version gratuite est un dérivé multijoueur du jeu original Super Bomberman R, sorti d’abord sur Switch en 2017, puis sur Xbox One, PS4 et PC en 2018.

Super Bomberman R Online propose un mode Battle 64, qui est en fait un battle royale en ligne, pouvant accueillir jusqu’à 64 joueurs.

Au niveau du fonctionnement, 16 tableaux sont reliés entre eux par des tunnels. Quatre joueurs sont ensuite placés dans chaque niveau et peuvent utiliser les tunnels pour voyager entre les espaces afin de trouver des adversaires et les attaquer.

Bien que le jeu sera lui-même gratuit, il y aura la possibilité d’acheter un ensemble dit «Premium» à 9,99 $US, qui permettra de débloquer des habits aux couleurs de jeux classiques de Konami. Parmi les skins ainsi offerts, on retrouvera notamment Naked Snake et Raiden de la franchise Metal Gear Solid, Pyramid Head et Robbie the Rabbit de Silent Hill, de même que Richter et Alucard de Castlevania.

Le DLC permettra aussi aux joueurs de créer des salles privées avec des règlements personnalisables.

Le lancement est prévu plus tard cette année, Konami n’a toutefois pas encore annoncé de date précise.

