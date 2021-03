Life is Strange: True Colors se dévoile et sortira en septembre [VIDÉO]

Même si le studio français Dontnod n’est plus aux commandes, la franchise Life is Strange n’a pas dit son dernier mot et reviendra avec une troisième aventure à la fin de l’été.

• À lire aussi: Square Enix Montréal dévoile deux nouveaux jeux mobiles

• À lire aussi: Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy disponible sur les PlayStation Store et Microsoft Store avec des rabais

Dévoilé ce jeudi par Square Enix, Life is Strange: True Colors sera développé par Deck Nine, l’équipe derrière le spin-off Before the Storm, et paraîtra le 10 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia. Et contrairement aux autres volets de la série, le jeu entier sera offert dès le départ au complet au lieu d’être commercialisé sous la forme d’épisodes individuels.

Après l’histoire de la cavale des frères Diaz dans Life is Strange 2, True Colors placera les joueurs dans la peau d’Alex Chen, une jeune femme qui déménage dans la petite ville fictive d'Haven Springs, au Colorado. Elle y retrouvera son frère Gabe, duquel elle était séparée depuis huit ans.

Les retrouvailles seront toutefois de courte durée, puisque, comme on le découvre dans une première bande-annonce, Gabe décédera rapidement dans ce qui est décrit comme un «accident tragique». Ce sera alors à Alex de découvrir ce qui se cache derrière le mystérieux décès de son frère à l’aide – comme le veut la tradition de Life is Strange – d’un don surnaturel qu’elle détient.

Alors, quel est ce fameux pouvoir, ce coup-ci? Il s’agit de la capacité de lire et de manipuler les émotions des personnes qu’Alex rencontre sur son chemin. Il faudra toutefois faire attention, puisque ces émotions pourront la bouleverser si elles sont trop intenses.

Comme ses prédécesseurs, Life is Strange: True Colors misera entre autres sur de la musique licenciée, mettant de l’avant dans le jeu des chansons de Phoebe Bridgers, de Novo Amor et de Gabrielle Aplin. On pourra aussi y entendre des performances de l’autrice-compositrice-interprète mxmtoon, qui prêtera son chant au personnage d’Alex lors de segments musicaux. Le reste du temps, ce sera l’actrice Erika Mori qui se chargera de doubler la voix de la protagoniste.

Notons que True Colors sera offert en différentes éditions, dont une qui inclura une version remastérisée du premier Life is Strange et de Before the Storm. La collection améliorée devrait également être offerte indépendamment de True Colors plus tard cette année sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Suivez-nous sur Twitch!