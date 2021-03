Square Enix Montréal dévoile deux nouveaux jeux mobiles

La branche montréalaise de Square Enix a dévoilé ce jeudi, lors du Square Enix Presents, deux jeux mobiles: Project Hitman Sniper Assassins et une nouvelle expérience Space Invaders en collaboration avec TAITO, faisant appel à la réalité augmentée.

Project Hitman Snipers Assassins

Project Hitman Snipers Assassins proposera une histoire Hitman complètement originale avec de nouveaux assassins jouables et des fonctionnalités de gameplay.

«Une approche et des tactiques créatives sont la marque de fabrique de l'univers du jeu. Nous avons poussé plus loin ce que les fans aimaient et proposons une expérience qui offre aux joueurs davantage de liberté pour réellement incarner un Hitman Sniper», a déclaré Fahad Khan, concepteur de jeu en chef chez Square Enix Montréal.

Un court teaser a été dévoilé lors de la présentation de Square Enix. Toutefois, les détails du projet seront dévoilés ultérieurement.

Space Invaders

Square Enix Montréal s’allie à TAITO pour faire renaître les Space Invaders d’une façon très futuriste. Les deux studios contribuent ensemble à la création d’un jeu mobile doté de fonctionnalités de réalité augmentée, constituant une nouvelle direction excitante pour la franchise.

On nous promet un jeu novateur qui combinera la technologie de la réalité augmentée et une facture graphique moderne pour une expérience inédite.

«TAITO nous a invités à réimaginer l’univers de Space Invaders de façon contemporaine et ambitieuse en l’adaptant pour mobiles», explique Patrick Naud, chef de studio chez Square Enix Montréal.

Le jeu pourra être téléchargé dans l’App Store et le Google Play Store. Aucune date de sortie n’a toutefois été annoncée.

