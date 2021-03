Plus de 750 démos et prototypes de jeux PS2 partagés en ligne

Une communauté dédiée à la préservation de jeux, The Hidden Place, a présenté samedi le fruit de plusieurs années de travail: une collection de plus de 750 démos et prototypes de jeux PS2 qu’elle a partagée en ligne.

L’initiative, qui porte le nom de Project Deluge, vise à donner accès à diverses versions préliminaires de classiques (et autres jeux oubliés) de la PlayStation 2, comme l’a remarqué VGC. Il s’agit notamment de démos présentées lors d’événements spéciaux comme l’E3, d’esquisses internes ou encore d’aperçus envoyés à la presse.

L’ensemble des titres est d’ailleurs minutieusement catalogué sur le site web du groupe, alors qu’on peut voir d’où provient chaque exemplaire et de quelle façon celui-ci se distingue de la version qui a ensuite été commercialisée. On a aussi accès à des copies numérisées des jeux.

The Hidden Palace explique sur sa page que les centaines de titres arrivent de plusieurs médias disparus et de développeurs, de même que de «collectionneurs variés». Toutefois, l’aspect le plus impressionnant du projet est probablement que l’ensemble des jeux a été amassé par une seule personne, qui a ensuite confié sa collection au groupe de «conservateurs» vidéoludiques.

«Ces objets vieillissants ont été miraculeusement sauvés avant d'être détruits, jetés ou vendus, et ce, grâce aux efforts herculéens d'une seule personne. Cette personne s’est non seulement chargée de sauvegarder à elle seule tout ce qui était en sa possession, mais elle a eu la gentillesse de nous laisser regarder et conserver chaque élément de sa collection sans aucune condition», peut-on lire sur le site de Hidden Place.

Pour donner une idée de l’ampleur de la collection, le groupe a diffusé samedi soir une présentation de plusieurs jeux sur Twitch, dont Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, Shadow of the Colossus, Crazy Taxi, Legacy of Kain: Soul Reaver 2 et Final Fantasy X-2, pour ne nommer que ceux-là.

Il y a cependant beaucoup plus à découvrir dans le Project Deluge, qui contient en somme près de 900 Go de contenu. Et ce ne serait pas encore tout, selon le groupe de préservation.

On se demande maintenant si tous ces prototypes et démos resteront en ligne pour un moment ou si les nombreux studios concernés protesteront. Gageons qu’on aura un aperçu de la suite bien assez vite.

