Silent Hill est de retour mardi... dans un autre jeu d’horreur [VIDÉO]

Peut-être aurons-nous un jour un nouveau Silent Hill, mais, pour le moment, il faudra visiblement se contenter de quelques apparitions surprises, ici et là, des personnages marquants de la franchise.

Cette fois-ci, c’est au tour du jeu multijoueur Dark Deception: Monsters & Mortals d’avoir droit à un DLC aux couleurs de Silent Hill. Pyramid Head, Robbie the Rabbit, l’Infirmière, Heather Mason et Cybil Bennett se joindront ainsi au titre de Glowstick Entertainment ce mardi 23 mars.

La date de sortie ainsi que les détails de l’ensemble de contenu ont été partagés dimanche dans une bande-annonce, relayée ensuite par Eurogamer.

Notons qu’il ne s’agit pas de la première fois que l’univers de Silent Hill s’invite dans un jeu qui n’est pas de Konami. L’an dernier, un autre titre multijoueur, le jeu québécois Dead by Daylight, avait aussi fait paraître un DLC mettant notamment de l’avant ce bon vieux Pyramid Head.

Il faudra maintenant voir si ces apparitions, ici et là, de figures iconiques de la franchise finiront par donner envie à Konami de relancer pour de bon la série d’horreur. En tout cas, depuis plus d’un an, on ne manque pas de rumeurs qui pointent dans cette direction...

