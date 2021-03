Tiger Woods de retour sur les terrains... en jeu vidéo

La compagnie produisant la série de jeux vidéo «PGA Tour 2K» a annoncé mardi avoir conclu une entente de partenariat avec le golfeur Tiger Woods.

Impliqué dans un accident de la route il y a environ un mois, l’ancien numéro 1 mondial agira à titre de directeur exécutif et de conseiller pour cette série de jeux, selon ce qui a été indiqué dans un communiqué diffusé par le circuit de la PGA. De plus, 2K soutiendra la fondation mise sur pied par Woods; celle-ci vise à offrir les outils nécessaires à des jeunes issus de milieux défavorisés pour réussir leur parcours académique et leur vie en général.

Également, l’entente prévoit l’utilisation exclusive de l’image et du nom du célèbre joueur par la marque «PGA Tour 2K» ainsi que pour d’autres produits de 2K.

«Je m’attends à effectuer mon retour dans l’univers des jeux vidéo et je pense avoir trouvé, en 2K et HB Studios, les partenaires idéaux pour que cela arrive, a affirmé Woods. Je suis fier de faire partie de cela et je partagerai mon expertise et mes opinions afin de bâtir le futur des jeux vidéo de golf ensemble.»

«Au golf, personne ne constitue une plus grande icône que Tiger Woods. Comme tout le reste de la planète, nous avons été attristés d’apprendre ce qui était arrivé récemment et nous lui souhaitons une convalescence complète et parfaite, a ajouté le président de 2K, David Ismailer. Nous étions impatients d’annoncer notre partenariat avec Tiger dont la carrière légendaire a transcendé le sport.»

L’Américain a déjà été impliqué dans le monde du jeu vidéo, mais par le biais de la compagnie EA Sports. Revendiquant 82 victoires en carrière à la PGA, dont 15 titres majeurs, Woods pourrait cependant ne plus jamais renouer avec l’action à cause de ses blessures aux jambes subies lors de sa collision survenue en banlieue de Los Angeles.