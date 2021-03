Gartic Phone: 45 idées de phrases farfelues

Vous manquez d'inspiration pour vos parties de Gartic Phone entre amis? On a creusé profond dans nos cerveaux pour vous proposer des idées un peu farfelues.

En tant que grands joueurs, on a constaté quelques trucs pour choisir des bonnes phrases pour bien partir un jeu. Premièrement, la simplicité est souvent préférable, même avec un chrono plus lent. Ça permet aux dessinateurs de mettre plus de détails. Même chose pour la structure de phrase. Il est idéal d'y aller avec un simple sujet, ainsi qu'un verbe et complément ou un adjectif.

Alors, voici quelques idées un peu farfelues pour vous aider à lancer votre partie de Gartic Phone!

Vin Diesel qui décrit ses plantes préférées

Expliquer Roblox à un boomer

Une imprimante se fait arracher une dent

Une tomate en retard pour un meeting important

Aimer le fromage mais être intolérant aux lactoses

Un cochon astronaute

Quelqu'un qui hésite à aller à une plage nudiste

Yoda apprend à faire de la raquette

Un chien qui a des crampes

Pain au chocolat VS chocolatine

Pikachu se fait lui-même électrocuter

Hulk découvre les joies de la paternité

Grand-maman devient DJ dans un rave

GTA mais avec des légumes

Des pantalons un peu snob

Un chien médecin

Yoshi gagne un marathon

Le premier jour de printemps

Lord of the Rings à la plage

Deux loutres en chicane

Spider-Man fait une danse TikTok

Bébé Yoda prend le thé

Un oiseau gangster

Fall Guys mais plus personne y joue

Un Pokémon passe la tondeuse

Un appel Zoom avec un chat

Un mime en prison

Une soirée Karaoké qui vire mal

Une patate au four toute garnie

[Ami] qui pleure en regardant au loin

Un chirurgien échappe des ciseaux dans un patient

Mickey Mouse est un anti-masque

Les funérailles d'une pointe de pizza

Une comédie musicale Star Wars

Les gros doigts de Gildor Roy

Un chat qui se transforme graduellement en humain

Un tracteur amoureux

Les tortues prennent le contrôle de la planète

Le pain très spécial d'un boulanger

Le nouveau produit miracle vendu à la télé

Tom Cruise se fâche sur un plateau de tournage

Le nouvel emploi de Donald Trump

Invasion de zombies à Paris

Un lapin joue au bowling

