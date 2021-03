Une mise à jour majeure pour Serious Sam 2, 15 ans après sa sortie

À l’occasion des 20 ans de la franchise, Serious Sam 2 sort de sa cachette et nous surprend avec une récente mise à jour majeure, 15 ans après la sortie originale du jeu.

La nouvelle mise à jour gratuite 2.90 sera remplie de nouveautés, au grand plaisir des fans.

La patch propose un nouveau BeamGun et un lance-flammes, en plus de dévoiler 12 arènes multijoueurs jamais sorties auparavant. Sam pourra maintenant sprinter et faire des sauts en rocket, tout en manipulant deux armes à la fois (une dans chaque main)! De plus, un nouveau système de radar a été instauré.

Le développeur de Croteam et ancien moddeur Nathan «DwK» Brown a lancé l’idée à ses patrons d'une mise à jour dans son temps libre durant le développement de Serious Sam 4.

«J’avais du temps libre après la sortie de Serious Sam 4 et je lisais les forums de Serious Sam 2 sur Steam, et je me suis dit que le jeu pourrait avoir un peu d’amour,» a-t-il répondu dans un échange publié sur Steam. «C’est un excellent jeu! C’est le jeu qui m’a motivé à devenir développeur. J’ai donc suggéré un simple correctif. On m’a plutôt répondu de passer plus de temps sur le projet, et peut-être même d’ajouter des options de mon propre mode “InSamnity”!»

Bien sûr, cette mise à jour règlera plusieurs bogues et modifiera un peu l’aspect du jeu pour le rendre plus attrayant et au goût du jour.

Serious Sam 2 est disponible sur PC et pour une courte durée, vous bénéficiez d’un rabais de 80% sur Steam.

