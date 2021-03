Ghost of Tsushima: un film en développement avec le réalisateur de John Wick

Sony Pictures et PlayStation Productions développent une adaptation du jeu Ghost of Tsushima avec Chad Stahelski à la réalisation, a-t-on appris de Deadline aujourd'hui.

Ghost of Tsushima est une exclusivité Sony développée par Sucker Punch Productions sortie en juillet 2020. Le jeu se déroule au Japon durant l'époque Kamakura et s'inspire de certains événements historiques, tout en racontant l'histoire fictive de Jin Sakai. Toujours selon Deadline, le titre a vendu plus de 6,5 millions d'exemplaires. On en avait même fait la critique, ici, chez Pèse sur start!

Chad Stahleski, qui a réalisé les films de la franchise John Wick, est associé à la réalisation du projet avec sa boîte de production 87Eleven Entertainement.

«Nous sommes ravis de nous associer à Chad et 87Eleven Entertainement afin de porter leur vision de l'histoire de Jin [Sakai] au grand écran. Nous adorons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, qui ont une passion pour nos jeux, assurant que nous allons pouvoir créer une adaptation riche qui plaira à nos fans et à un nouveau public», a déclaré Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions.

L'équipe de Stahleski a connu un succès monstre avec John Wick. Il faudra voir si elle va s'inspirer des films de samouraïs pour cette adaptation, comme les développeurs chez Sucker Punch l'ont été pour le jeu.

On ne sait pas quand le projet verra le jour, mais ça ne risque pas d'être pour bientôt. Patience!

