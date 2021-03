L'actrice Jessica Walter d'Arrested Development et Archer est décédée

Jessica Walter, l'actrice connue pour ses légendaires rôles dans Arrested Development et Archer, est décédée dans son sommeil le mercredi 24 mars à 80 ans.

La carrière de Walter s'étend sur plusieurs décennies. Elle avait notamment incarné le rôle d'Evelyn dans Play Misty for Me en 1971, le premier film réalisé par Clint Eastwood. Plus récemment, elle avait connu énormément de succès dans le rôle de Lucille Bluth dans la série Arrested Development, et dans le rôle de Malory Archer dans Archer durant plus de 100 épisodes.

Dans un communiqué partagé par Rolling Stone, la fille de Walter, Brooke Bowman, a déclaré: «C'est avec le cœur lourd que je confirme le décès de ma maman bien-aimée, Jessica. Actrice depuis plus de six décennies, son plus grand plaisir était d'apporter de la joie aux autres à travers ses rôles à l'écran et en dehors de celui-ci. Son héritage sera perpétué à travers son travail, mais beaucoup se souviendront d'elle aussi pour son humour, sa classe et sa joie de vivre».