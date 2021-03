Un passionné de Star Wars nous présente son impressionnante collection [VIDÉO]

Jef Berard ne se voit pas comme un simple collectionneur Star Wars, mais comme une personne qui apprécie la démarche artistique de la franchise.

Il fabrique ses propres accessoires et costumes inspirés de l'univers créé par George Lucas, trouve des articles rares utilisés lors des tournages, et produit même du contenu pour ses communautés Twitch et YouTube avec ses acolytes.

Jef et sa partenaire Kim ont créé un vrai petit empire Star Wars sur le web. On a voulu en savoir plus sur leur collection pour notre nouvelle série Mon côté geek. Bon visionnement!

Psst: vous avez un côté geek? Une collection impressionnante? Écrivez-nous!

