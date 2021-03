Call of Duty: jusqu’à 57,8 Go pour une mise à jour de Warzone... qui réduira la taille du jeu

La mise à jour de mi-saison de Call of Duty: Warzone, déployée cette semaine dans le cadre de l’événement Season Two Reloaded, sera énorme, mais permettra au final de réduire la taille du jeu sur votre disque dur.

Le tout peut sembler contre-intuitif, mais c’est pourtant bien réel. Bref, c’est «un mal pour un bien», comme on dit!

Selon Activision, des améliorations ont pu être apportées au «système de gestion du contenu» grâce à de «l’optimisation de données» et une «rationalisation des ensembles de contenu nécessaires pour chaque mode de jeu».

En d’autres mots, cela veut dire que la prochaine mise à jour de Warzone sera massive afin de retravailler les fondations techniques du titre, mais que les patches suivantes reviendront ensuite à une taille raisonnable. Enfin, on l’espère.

Alors, quel poids fera cette fameuse mise à jour? Accrochez-vous!

Sur PS4 et PS5: 52 Go

Sur Xbox One et Xbox Series X/S: 57,8 Go

Sur PC: 52,4 Go (Warzone seulement) ou 133,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

Oui, c’est beaucoup, surtout si votre connexion Internet n’est pas des plus performantes. Cela dit, comme on le mentionnait précédemment, c’est pour une bonne cause.

En ce sens, vous pourrez profiter après l’installation d’une réduction de la taille du jeu pouvant atteindre jusqu’à 14,2 Go... ou même 33,6 Go si vous avez à la fois Warzone et Modern Warfare d’installés sur votre système. Concrètement, voici pour chaque plateforme les économies d’espace disque que vous pourrez faire.

Sur PS4 et PS5: 10,9 Go (Warzone seulement) ou 30,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

Sur Xbox One et Xbox Series X/S: 14,2 Go (Warzone seulement) ou 33,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

Sur PC: 11,8 Go (Warzone seulement) ou 30,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

Soulignons que la mise à jour Season Two Reloaded pour Call of Duty: Warzone sera mise en ligne dans la nuit de mardi à mercredi. On ne sait toutefois pas encore les nouveautés que celle-ci apportera à l’univers du populaire battle royale d’Activision. C’est à suivre donc de ce côté!

