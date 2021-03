Rick and Morty: une date de sortie enfin annoncée pour la saison 5 [BANDE-ANNONCE]

Il faudra patienter encore quelques mois, mais Adult Swim a enfin annoncé la date de sortie pour la saison 5 de Rick and Morty, très attendue par les fans de la série. La première de la saison aura lieu le 20 juin à 23h sur Adult Swim.

Pour les impatients, Adult Swim offre une bande-annonce à se mettre sous la dent en attendant le début de la nouvelle saison.

À voir la bande-annonce, tout peut arriver.

On ne sait pas encore si la saison 5 de Rick et Morty sera diffusée en continu ou en plusieurs parties. On se rappelle que la quatrième saison s'était étalée sur 2019 et 2020 et avait donné lieu à une attente presque agonisante entre les deux moitiés de la saison.

On espère toutefois avoir des réponses sur le futur du Morty diabolique et du clone de Beth. Une chose est certaine, selon la bande-annonce, la saison 5 risque d’être aussi délirante que ses prédécesseurs.

