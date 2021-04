Hitman 3: essayez une partie du jeu gratuitement pour un temps limité

Le développeur IO Interactive a dévoilé le Free Starter Pack, une version gratuite de Hitman 3 qui permet aux joueurs de tester gratuitement plusieurs missions, dont celle de Dubaï du dernier jeu jusqu'au 5 avril.

Au départ, le Free Starter Pack de Hitman 3 incluait les prologues de Hitman (2016) et Hitman 2, qui sont des tutoriels. IO Interactive a donc décidé d’ajouter la mission de Dubaï de Hitman 3, qui se rapproche de la vraie expérience de jeu.

Les joueurs se verront escalader le plus grand gratte-ciel au monde pour assassiner des cibles désignées à la façon Hitman. Tel un tueur à gages, il sera possible d’utiliser la force brute ou de le faire le plus discrètement possible. La seule limite est votre imagination.

Le Free Starter Pack de Hitman 3 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR, Windows PC (via le Epic Games Store), Stadia, Xbox One, et Xbox Series X/S. À noter que la progression effectuée dans le Free Starter Pack peut se transposer à la version complète.

La mission de Dubaï sera jouable jusqu'au 5 avril. Toutefois, IO Interactive invite les joueurs à surveiller les mises à jour du Free Starter Pack, puisqu’il y aura davantage de contenus gratuits qui s’ajouteront dans les prochains mois.

