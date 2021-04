Duo Squeeze - Supercell: Clash Royale aura bientôt ses objets magiques

S’il y a un jeu qui réussit à prendre du galon avec les années, c’est bien Clash Royale. Génial et bien imaginé, ce jeu très bien coté dans la communauté permet aux joueurs de ne jamais s'ennuyer.

Créé par le studio finlandais Supercell en mars 2016 et inspiré par l’univers du jeu Clash of Clans (sorti en 2012), Clash Royale a reçu les renforts et l’ingéniosité des gens du studio montréalais Squeeze pour sa bande-annonce introduisant des objets magiques.

Pour les non-initiés, Clash Royale est un jeu de duels multijoueurs en temps réel mettant en scène les Royales et vos personnages préférés. Il s’agit ici de collectionner et d’améliorer des dizaines de cartes qui serviront à faire tomber les rois et princesses ennemis de leurs tours. Si vous êtes habiles, vous l’emporterez sur vos adversaires pour remporter des trophées, des couronnes et la gloire dans l’arène.

Objets magiques

Ce qu’il y a de nouveau, c’est l’introduction des objets magiques qui viennent apporter un nouveau souffle à ce jeu offert sur les plateformes iOS (iPhone, iPad) et Android.

Sur le site web de Clash Royale, on y décrit que le roi bleu découvre d’étranges objets possédant des pouvoirs magiques qu’il distribue partout dans son royaume.

«Les objets magiques servent à améliorer ou ajouter de la progression à des cartes et à ouvrir des coffres [...], lesquels sont accessibles avec leur inventaire à partir du niveau 4 du roi. »

Comme bien d’autres sociétés, le studio Squeeze a dû, en plus du jeu lui-même, relever plusieurs défis liés à la pandémie en réorganisant le travail chacun chez soi, alors que la nouvelle réalité a décuplé la demande mondiale de divertissements numériques, nous dit Émile Gauthier, directeur des communications et du marketing chez Squeeze.

Bande-annonce des objets magiques dans Clash Royale

Pour ce jeu, le studio montréalais qui a aussi un bureau à Québec a collaboré à la bande-annonce de Clash Royale présentant les objets magiques. «Le studio a travaillé sur le scénarimage, la maquette, les environnements et bien sûr, l'animation des personnages». À propos, cette collaboration avec le géant finlandais Supercell n’est pas une première. Les deux ont dans le passé travaillé ensemble sur plusieurs projets.