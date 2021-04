Quelles sont les applications mobiles les moins respectueuses de la vie privée?

Instagram serait aujourd'hui l'application mobile collectant le plus de données personnelles auprès de ses utilisateurs. Le réseau social récupérerait ainsi 79% des données personnelles partagées par les internautes, contre 57% pour Facebook et 50% pour LinkedIn et Uber Eats.

Longtemps ignorée du grand public, la collecte de données personnelles, qu'il s'agisse du nom, de l'adresse, d'un courriel ou encore d'un numéro de téléphone, est désormais source de préoccupation pour beaucoup d'internautes.

Facebook (encore) a ainsi défrayé la chronique au début de l'année en revoyant les conditions d'utilisation de WhatsApp, lesquelles favorisent notamment l'échange d'informations personnelles avec l'application Facebook. Autre salle, autre ambiance: dans le même temps, Apple, de son còté, a annoncé vouloir introduire dans la prochaine version d'iOS un message d'avertissement à chaque nouveau téléchargement dans l'App Store. Celui-ci avertira que les internautes doivent accepter que leurs données personnelles soient collectées par l'application qu'ils désirent installer.

Top-10 des applis qui collectent le plus de données:

1. Instagram

2. Facebook

3. LinkedIn

4. Uber Eats

5. YouTube

6. eBay

7. TikTok

8. Reddit

9. Snapchat

10. Spotify

Cette étude du portail de statistiques Statista se base uniquement sur les données de confidentialité de l'App Store (iOS), regroupées en tout dans 14 catégories.

