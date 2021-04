Il construit une Nintendo Switch géante qui fonctionne

Le youtubeur Michael Pick, surnommé «The Casual Engineer», s’est donné le défi de construire une Nintendo Switch géante avec des boutons fonctionnels, et le résultat est impressionnant.

• À lire aussi: Switch: des jeux Lego, Spyro et Crash vraiment pas chers sur le Nintendo Game Store

• À lire aussi: 10 manettes compatibles avec la Nintendo Switch

Partagée par le site de nouvelles Nintendo Life, la vidéo montre comment l’ingénieur a réussi à créer une console 650% plus grande que l’originale, et qui est totalement fonctionnelle.

L’idée derrière ce projet? «J’aime beaucoup la Nintendo Switch. Elle est petite et portable, mais aussi très facile à égarer. Et pour moi, c’est un problème. Pour régler ça, j’ai décidé de faire quelque chose qui était un peu plus large et un peu plus difficile à perdre», dit-il dans son introduction. C’est une raison valable, si vous voulez notre avis.

La console géante pèse près de 30 kg, mesure 177 cm de long par 77cm de haut. Elle a un écran 4K, et les boutons ont été imprimés à l’aide d’une imprimante 3D. Ce projet relève d’ingéniosité et de beaucoup de savoir en programmation.

Pick a d’ailleurs utilisé la technologie Arduino pour la programmation des boutons et des joysticks. Arduino est une plateforme de prototypage open source qui permet aux utilisateurs de créer des objets électroniques interactifs à partir de cartes électroniques matériellement libres sur lesquelles se trouve un microcontrôleur. La plupart des schémas et des codes Arduino sont libres de droits, et font donc de cette technologie une solution parfaite pour ce type de concept.

Ce projet rappelle la manette Nintendo géante que l’organisation québécoise GrosJoueurs présente dans les évènements ludiques de la province.

Le youtubeur Michael Pick n’a toutefois pas gardé sa console. Il en a fait don pour une bonne cause, et c’est maintenant les enfants du Saint Jude Children’s Hospital de Memphis, au Tennessee, qui profitent de sa création.

Suivez-nous sur Twitch!

s