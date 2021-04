LG Electronics ferme sa division mobile

Après six années de pertes récurrentes totalisant près de 4,5 G$, le géant sud-coréen LG ferme définitivement sa division d’appareils mobiles LG Electronics, qui produisait des téléphones intelligents et des tablettes.

Sur son site, «la décision stratégique de LG de se retirer du secteur incroyablement concurrentiel de la téléphonie mobile permettra à l'entreprise de concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l'intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et les services».

Revente, concurrence et pénurie

La fermeture de sa division mobile, qui ne représentait que 7,4% des activités du groupe, sera complétée d’ici le 31 juillet 2021.

Par contre, tout ne ferme pas chez LG Electronics, l’offre d’accessoires comme les casques, les écouteurs sans fil et les haut-parleurs Bluetooth ne cessera pas.

Avant de rendre les armes, LG avait tenté sans succès de revendre sa division qui, au fil des années, avait séduit bon nombre de clients avec des téléphones intelligents novateurs, comme cet appareil double écran Wing. Selon les sources du site Engaget, les groupes allemand VW AG et vietnamien Vingroup avaient été pressentis pour reprendre la division déficitaire de LG.

Mais c’est surtout la forte concurrence chinoise de rivaux comme Huawei, Xiaomi ou OnePlus et celles de son puissant voisin Samsung et de l’américain Apple qui ont poussé LG à fermer sa division. Et comme LG ne produisait pas non plus ses propres composantes, l’actuelle pénurie mondiale de puces électroniques a aussi pesé dans la décision.

Autrefois troisièmes derrière ces deux derniers concurrents, les parts des appareils LG Electronics ont fondu à seulement 1,7% du marché mondial.

À ceux qui détiennent des appareils LG

LG continuera de fournir le soutien technique et les mises à jour logicielles aux clients des produits mobiles existants et travaillera avec les fournisseurs (les opérateurs de téléphonie mobile) et les partenaires commerciaux.

En Amérique du Nord, LG honorera pleinement ses garanties limitées standards incluses avec chaque téléphone mobile et tablette LG, et l’entreprise fournira une assistance après-vente supplémentaire en fonction du modèle et des obligations légales ou contractuelles.

La fourniture de pièces de rechange sera maintenue jusqu'à la fin de la période de garantie limitée ou de la période requise par les lois de votre État, la plus longue de ces deux périodes étant retenue. Les pièces peuvent être disponibles pendant une période plus longue selon votre opérateur.

Et si vous tenez toujours à acquérir un appareil LG, la société les vendra jusqu’à épuisement des stocks.

Quant aux informations personnelles qu'elle détient sur les propriétaires d'appareils Android, LG continuera à les collecter et à les traiter par l’entremise de ses applications et services conformément à ses politiques de confidentialité.