Marvel’s Avengers et Borderlands 3 s’ajoutent à PlayStation Now

Sony dévoilait aujourd'hui trois nouveaux jeux qui s'ajouteront à la sélection PlayStation Now.

• À lire aussi: Une nouvelle bande-annonce percutante pour Black Widow [VIDÉO]

• À lire aussi: Bande-annonce pour la série Loki de Disney+ [VIDÉO]

Les jeux Borderlands 3, Marvel's Avengers et The Long Dark seront donc disponibles sur PlayStation Now dès demain, le 6 avril.

Marvel's Avengers sera disponible jusqu'au 5 juillet 2021. Toutefois, le dévoilement sur le blogue de Sony ne précise pas s'il s'agit de la version PS4 ou PS5 du jeu. PS Now propose normalement des versions PS2, PS3 et PS4 des jeux, alors ce n'est probablement pas une version PS5 dont on parle ici.

Borderlands 3 sera disponible sur PS Now jusqu’au 29 septembre 2021. Quant à The Long Dark, aucune date limite n’a été annoncée pour le moment.

PS Now permet aux joueurs sur PlayStation d'essayer plusieurs jeux sur demande grâce à un abonnement mensuel de 12,99$. Il existe également un plan tous les trois mois, et un plan annuel. Un essai gratuit de sept jours est également disponible pour ceux qui n'ont jamais essayé PS Now.

À REGARDER AUSSI

s