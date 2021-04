Resident Evil Village: voyez cinq minutes de jeu! [VIDÉO]

Une vidéo du gameplay de Resident Evil Village, publiée par IGN, dévoile comment le personnage principal, Ethan Winters, manie un pistolet. La vidéo permet également de voir les graphismes du jeu sur la PlayStation 4 Pro.

On retrouve Ethan qui explore les celliers sous le château Dimitrescu. Le personnage principal combat ensuite des créatures humanoïdes, pour finalement trouver sa sortie. Celle-ci mène tout droit à un balcon extérieur, sur lequel il écoute une conversation téléphonique entre Lady Dimitrescu et Mother Miranda.

La vidéo montre principalement un aperçu de quelques armes et du fonctionnement du système de visée. Cet extrait, publié par IGN, s’assure de ne montrer aucun divulgâcheur à propos des casse-têtes, des armes disponibles ou d'autres éléments de l’histoire déjà présentés en janvier dernier.

Resident Evil Village doit sortir le 7 mai sur Steam PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il est d’ailleurs déjà possible de précommander le jeu sur la plupart des plateformes.

