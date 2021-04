Diablo 2 Resurrected: le premier test alpha arrive, voici comment s'y inscrire pour essayer le jeu

MISE À JOUR (06/04/2021, 15h30)

Nous attendons une réponse de Blizzard afin de valider si les Canadiens sont éligibles à participer au test.

TEXTE ORIGINAL

Cette semaine, quelques chanceux recevront une invitation pour participer au test «technical alpha» de Diablo 2: Resurrected qui débutera le 9 avril. Il est encore temps de s’inscrire pour recevoir l’invitation, alors on vous montre comment.

Il est important de noter que cette phase de test vise le mode solo et ne permettra pas de jouer en coop. Les heureux élus auront donc la chance de jouer les deux premiers actes, incluant le combat contre Duriel.

Pour vous inscrire, il ne suffit que de se rendre sur la page de Diablo 2: Resurrected en suivant ce lien. Ce test est dédié uniquement aux joueurs PC.

Selon Blizzard, un nombre limité de classes sera disponible, mais il n’y aura pas de niveau maximum. Les joueurs auront la chance de tester trois classes: Barbare, Amazone et Sorcière.

Blizzard a promis qu’une phase de test alpha du multijoueur aura lieu plus tard cette année.

Annoncé en février dernier, ce remaster sera l'occasion de redécouvrir l'un des chapitres les plus aimés de la populaire franchise Diablo. La structure du jeu sera comme celle de la version originale. La revitalisation visera surtout l’aspect graphique et sonore du jeu, avec des graphismes en 4K et un son Dolby ambiophonique.

Blizzard n’a toujours pas annoncé de date de sortie pour Diablo 2: Resurrected, mais a toutefois promis qu’il sortira non seulement sur PC, mais aussi sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.

