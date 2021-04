Xupermask: Will.i.am (!) lance un masque de protection techno

Will.i.am a créé un masque futuriste pour aider les gens à se protéger et à protéger les autres pendant la pandémie de COVID-19. Le leader des Black Eyed Peas s'est associé à son collaborateur habituel, le costumier Jose Fernandez, et à la société d'ingénierie Honeywell pour créer le Xupermask.

En plus d'aider à freiner la propagation du coronavirus, le masque étouffe les sons indésirables grâce à un système de réduction des bruits, et s'attaque aux inconvénients des masques, comme les lunettes embuées et les conversations téléphoniques assourdies.

«J'ai pensé à tous les problèmes que les gens rencontrent avec les masques et les oreillettes et au fait que les oreillettes n'ont pas été conçues pour capter la voix des personnes qui ont du tissu devant la bouche. Les gens doivent enlever le masque et se mettre en danger. [Avec le Xupermask], vous pouvez littéralement chuchoter sur un vélo pendant un Zoom, et ils vous entendent parfaitement bien parce que nous bloquons le vent et nous bloquons le bruit en plus de bloquer les germes», a expliqué le chanteur à People.

Le Xupermask, qui existe en noir ou en blanc, est fabriqué en silicone de qualité médicale et entouré d'une bande élastique pour plus de confort. Il utilise trois ventilateurs à double vitesse et comporte un système de filtration HEPA (High-Efficiency Particulate Air) breveté par Honeywell et un port filtré.

«Il est destiné au collectionneur, au voyageur. Le prix n'est pas astronomique.... dans la même fourchette de prix ou juste un peu au-dessus des AirPods Pro», a ajouté l'artiste.

Pour 299 $US, les acheteurs bénéficient également d'une connectivité Bluetooth intégrée, de lumières diurnes LED, de boutons de commandes multifonctions et d'un système de fixation magnétique pour les écouteurs, le tout alimenté par une batterie de sept heures.

