Ce jouet Optimus Prime se transforme par lui-même et c'est incroyable [VIDÉO]

Les jouets Transformers ne sont pas difficiles à trouver, mais le rêve de tout grand fan de la franchise, c'est d'avoir un Autobot qui se transforme par lui-même.

Hasbro a écouté nos prières avec le jouet Optimus Prime Auto-Converting Programmable Robot, qui est tout un exploit d'ingénierie. Grâce à 27 servomoteurs, à 60 puces et à une application mobile, ce magnifique Optimus Prime se transforme par lui-même devant vos yeux. Le jouet mesure environ 49 cm. J'en veux un.

Bande-annonce Optimus Prime Auto Converting Voice Controlled Advanced Robot Collector’s Edition

Incroyable. Si la bande-annonce n'a pas touché votre âme, vous êtes brisé.

The Verge explique que le jouet comprend également des options de commandes vocales qui lui permettent de se transformer au son de votre voix. Ah, et il fait aussi les fameux bruits des Transformers!

L'application mobile vous permettra également de faire vos propres séquences de mouvements. N'est-ce pas une belle introduction à la robotique de façon ludique?

Cet Optimus Prime, qui est déjà en rupture de stock, coûte 700$ US sur le site de Hasbro Pulse et sera expédié à partir d'octobre 2021. Sinon, vous risquez de le trouver à une vente aux enchères dans 35 ans...

En attendant le retour du beau jouet en stock, on vous suggère fortement la série The Toys that Made Us sur Netflix et son épisode sur les Transformers. Une histoire fascinante!

À regarder aussi, pour le fun:

s