Days Gone: une date de sortie annoncée pour PC [VIDÉO]

Sony partage un premier aperçu de la version PC du jeu Days Gone qui est maintenant offerte en précommande sur les plateformes Steam et Epic Games Store.

L’ancienne exclusivité PlayStation débarque le 18 mai prochain avec quelques nouveux ajouts.

La version PC comprendra:

le support de résolution en 21:9, pour les écrans larges;

le déverrouillage d’images par seconde (framerate);

l'ajustement du champ de vision;

l'augmentation des niveaux de détails;

l'augmentation de la distance du rendu.

De plus, il sera possible de choisir entre un clavier et une souris, ou une manette.

Bend Studio a d’ailleurs partagé les spécifications minimalement requises pour assurer un bon fonctionnement du jeu sur PC.

Spécifications minimales:

Spécifications recommandées:

Dans un futur proche, on pourrait voir plus d’exclusivités PlayStation faire leur apparition sur PC, au grand plaisir des joueurs.

Pour précommander le jeu, rendez-vous sur Steam ou Epic Games Store.

