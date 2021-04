Twitch: après 31 jours de diffusion, il bat le record d’abonnés de Ninja

Une vedette de Twitch s’est filmée en direct et quasiment en continu pendant 31 jours, un record sur la plateforme de diffusion de parties de jeux vidéo, selon la presse spécialisée.

« Depuis que j’ai commencé à diffuser, le prince Philip est mort, le canal de Suez a été bloqué puis débloqué, David Dobrik a fait deux vidéos d’excuses, Jésus est mort et a ressuscité», a tweeté Ludwig Ahgren le 11 avril.

Ce joueur, qui était déjà très populaire avant son exploit, a lancé le 14 mars un «subathon», ou «marathon d’abonnements», qui consiste à rester en ligne en fonction du nombre de nouveaux abonnements payants.

Au départ, il avait prévu d’ajouter 20 secondes de temps de streaming pour chaque nouvel abonnement à sa chaîne. Il coûte 5$ par mois et donne accès à des privilèges.

Face à l’intérêt important, il a dû redéfinir ses règles, selon le site d’informations The Verge: 10 secondes supplémentaires au lieu de 20, un maximum de 100 abonnements par personne, et un maximum de 31 jours en tout.

La diffusion en continu a pris fin mardi, après 31 jours en direct, et Ludwig Ahgren a battu le record du nombre d’abonnements auparavant détenu par la vedette incontournable de la plateforme, Ninja.

«Les records sont faits pour être battus. Je mentirais si je disais que je ne suis pas un peu triste, mais félicitations à @LudwigAhgren pour l'obtention du nouveau record de sub sur Twitch», a twitté mardi Tyler Blevins, dit Ninja, l’un des joueurs les plus connus et les plus suivis au monde.

Le 10 avril, le streamer a annoncé que son «subathon» prendrait fin le 13 avril à 21h sur la côte ouest des États-Unis et qu’il donnerait 5$ pour chaque abonnement souscrit ce jour-là à deux organisations caritatives, Humane Society et St Jude’s.

Il est désormais classé troisième en ce qui concerne la popularité sur la plateforme d’Amazon (d’après le site Twitch Tracker), derrière TommyInnit en deuxième position et le québécois xQC en première position.

Suivez-nous sur Twitch!

s