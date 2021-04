Lost: Justin Theroux a refusé le rôle principal

Justin Theroux a refusé le rôle principal de la série à succès Lost parce qu'il «n'était tout simplement pas intéressé».

Le cocréateur Damon Lindelof a révélé que la vedette de Mulholland Drive était l'une des personnes qu'il avait en tête pour jouer le chirurgien Jack Shephard dans la série sur le groupe de naufragés, mais celui-ci a poliment refusé le rôle, qui a finalement été tenu par Matthew Fox.

«Avec sa voix et son look, [les patrons de Hollywood] ont vite décidé: “On va faire de ce gars la star d'un film Marvel”, a déclaré le producteur et scénariste au magazine Esquire dans le cadre d'un article sur Justin Theroux. Il y a une raison pour laquelle, quand vous regardez sa filmographie, il n'y a pas 25 films et émissions de télévision sur lesquels il a travaillé. Ce n'est pas par manque d'opportunités. C'est parce qu'il est très sélectif sur ce qu'il choisit de faire. Quand nous avons fait le casting de Lost, il était sur la liste des Jack. Il n'était pas intéressé.»

Au lieu de cela, Justin Theroux a décidé de perfectionner ses compétences de scénariste et a ensuite publié la satire hollywoodienne Tropic Thunder.

Les deux hommes ont finalement trouvé l'occasion de travailler ensemble sur un autre drame télévisé, The Leftovers, en 2014, bien que Damon Lindelof ait douté que son acolyte soit idéal pour jouer Kevin Garvey.

«Je me suis dit: “Ce gars est trop beau pour réussir.” Puis il est arrivé et a lu ses répliques, et je me suis dit: “Ce gars est un très, très, très bon acteur, malgré sa beauté.”»

