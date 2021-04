4/20: 20 jeux à jouer le 20 avril

Pourquoi ne pas célébrer la journée 4/20 sur votre divan ou devant votre ordinateur en jouant à quelques-unes de nos suggestions de jeux?

Que ce soit pour voyager, vous désennuyer, «tripper» ou juste relaxer, l’équipe de Pèse sur Start a fouillé dans sa vaste ludothèque et propose quelques titres qui risquent de bien s'agencer avec le «feeling» que vous recherchez.

Everything

Plateformes: PC | PS4

Découvrez ce que cela signifie d’être l’Univers dans cette magnifique simulation intéractive de la nature.

Skyrim VR

Plateformes: PC | PSVR

Skyrim VR vous fera voir le chef-d'œuvre de l'épopée fantastique... sous un autre œil. (Bien sûr, un casque VR est nécessaire pour voir ce monde d'un autre angle!)

Grand Theft Auto V

Plateformes: PC | PS4 | Xbox One

On ne va pas se le cacher, voici ce qui risque d’arriver pendant votre session. Vous allez soit conduire en respectant les panneaux de signalisations et feux de circulation, soit regarder la télévision assise dans le salon de votre appartement.

Papers, Please

Plateformes: PC / Mac

Testez votre concentration dans le mode Endless et voyez jusqu’où vous allez vous rendre sans commettre d’erreurs.

Puyo Puyo Tetris 2

Plateformes: PC | PS4 / PS5 | Xbox One / Xbox Series X/S | Nintendo Switch

Deux scénarios risquent de se produire: soit vous allez battre votre plus haut score, sout vous serez incapable de faire un seul tableau.

No Man’s Sky

Plateformes: PC | PS4 / PS5 | Xbox One / Xbox Series X/S

No Man's Sky est un jeu de science-fiction sur l'exploration et la survie dans un univers infini généré de manière dynamique. Parfait pour l'occasion.

The Stanley Parable

Plateformes: PC / Mac

Votre défi: débloquer toutes les fins possibles de ce simulateur de marche.

Stardew Valley

Plateformes: PC | PS4 | Xbox One / Xbox Series X/S | Nintendo Switch

Si vous n’avez jamais essayé le jardinage une fois dans votre vie, ce jeu vous donnera la piqûre pour cultiver vos propres légumes, garantis.

In Other Waters

Plateformes: PC | Nintendo Switch

Vous êtes une intelligence artificielle ayant pour tâche de guider une xénobiologiste échouée dans l'océan d'une autre planète. Qu'allez-vous découvrir ensemble?

Sea of Thieves

Plateformes: PC | Xbox One / Xbox Series X/S

Conseil d’ami: trouvez-vous au moins 2 ou 3 autres amis pour y jouer, fous rire assurés.

Push Me Pull You

Plateformes: PC / Mac | PS4

Ceci est une suggestion de Raphaël qui nous a assuré avoir eu une soirée hilarante avec sa conjointe. Push Me Pull You est jeu multijoueur basé sur la lutte et l'amitié. Liés au niveau de la taille dans un long corps frétillant, vous et votre partenaire devez affronter vos adversaires et contrôler la balle. C’est simple comme but!

Karamari Damacy (Reroll)

Plateformes: PC | PS4 | Xbox One | Nintendo Switch

Katamari Damacy est un classique dans la catégorie “Qu’est-ce qui se passe?”. Si vous n’y avez jamais joué, attendez-vous à être surpris.

Minecraft

Plateformes: PC / Mac (Java) | PC (Windows 10) | PS4 | Xbox One | Nintendo Switch

Un jeu de survie et d’exploration où la seule limite est votre imagination. C’est très facile de s’y perdre pendant des heures. À jouer en solo ou avec des amis.

Hypnospace Outlaw

Plateformes: PC / Mac | PS4 | Xbox One | Nintendo Switch

WTF.

There is no Game: Wrong Dimension

Plateformes: PC / Mac

Est-ce un jeu? Est-ce une expérience? On ne le sait pas trop, mais on a beaucoup eu de plaisir à y participer!

Flight Simulator 2020

Plateformes: PC | Xbox Series X/S (Été 2021)

À défaut de prendre l’avion et voyager, devenez le pilote de votre propre voyage virtuel.

Persona 5

Plateforme: PS4

Une RPG à saveur japonaise qui est une explosion de couleurs, une expérience musicale et une découverte d’un genre très unique à cette franchise.

Cooking Mama: Cookstar

Plateformes: Nintendo Switch | PS4

Avertissement: ce jeu pourrait créer des envies gourmandes.

Untitled Goose Game

Plateformes: PC | PS4 | Xbox One | Nintendo Switch

HONK.

Fishing Planet

Plateformes: PC | PS4 | Xbox One

La pêche est un sport qui mixe la méditation, la patience et la relaxation en pleine nature. À défaut de pouvoir le faire maintenant, faites dans le confort de votre maison et sans vous faire manger par les moustiques. En plus, il est gratuit!

On vous souhaite un bon 20 avril à tous, et soyez prudents!

