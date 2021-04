Apple Fitness+, maintenant adapté aux débutants, aux femmes enceintes et aux aînés

Pour les non-initiés, Fitness+ est un service de conditionnement physique bâti autour de la montre Apple Watch.

Pour son service Fitness+, Apple l’a élargi et adapté à d’autres catégories de gens comme les personnes âgées, les femmes enceintes et les débutants. Il inclut, de plus, de nouveaux entraînements par intervalles à haute intensité (HIIIT) et de musculation pour les débutants.

Pour les mamans...

Les nouvelles séances d'entraînement pendant la grossesse ont pour but d'aider les femmes à rester actives pendant une grossesse saine et à se préparer à la vie avec un nouveau bébé. Elles consistent en 10 séances d'entraînement dans plusieurs domaines.

Chaque entraînement dure 10 minutes et est conçu pour s'adapter à tous les stades de la grossesse et à tous les niveaux de forme physique. Le programme d’exercices suggère des conseils pratiques, comme l’utilisation d’un oreiller pour plus de confort au fur et à mesure que le corps évolue.

Les débutants

Pour ceux qui commencent à peine, se considèrent comme des débutants ou reprennent l'exercice après une longue pause, il y a maintenant encore plus d'exercices à choisir pour développer de la force, de l'endurance et de la flexibilité. Tous les mouvements à faible impact sont faciles à suivre pour aider les débutants à se sentir à l'aise dans les exercices de base.

Et les personnes âgées

Le programme Workouts pour les personnes âgées aide les utilisateurs à rester actifs à tout âge en mettant l'accent sur la force, la flexibilité, l'équilibre, la coordination et la mobilité. Les exercices de cette série qui comprend huit séances d'entraînement sont réalisés avec un haltère léger ou avec le poids du corps, tandis que d'autres sont exécutés avec une chaise ou contre un mur. Les entraînements durent tous 10 minutes et peuvent être effectués seuls ou avec d'autres entraînements Fitness+.

Abonnement et prix

Ces nouveaux programmes d’exercices seront offerts dans Apple Fitness+ à compter du 19 avril. L’abonnement au service est de 13$ par mois ou 100$/année (prix arrondis).

À noter que le service Fitness+ peut être partagé entre six membres d'une même famille au maximum pour le même prix, ce qui permet aux autres utilisateurs de montres Apple Watch du foyer de profiter facilement du service.