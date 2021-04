Nintendo Switch: Hades, Dead Cells, Fez et plusieurs autres jeux indépendants en solde

Nintendo a décidé de mettre de l’avant le succès des studios indépendants avec une vente printanière que vous ne voulez pas rater!

Jusqu’au 25 avril, économisez sur une large sélection de jeux numériques développés par des studios indépendants à travers le monde! Retrouvez, parmi les titres, quelques créations québécoises comme Bloodroots, FEZ, Panzer Paladin et The Messenger à des prix réduits!

Entre vous et moi, si l’argent poussait dans les arbres, on voudrait encourager tous ces créateurs internationaux. Voici quelques incontournables à ajouter à votre ludothèque:

FEZ - 19,99$ 17,99$

- 17,99$ Hades - 31,49$ 25,19$

- 25,19$ Ori and the Will of the Wisps - 39,99$ 31,99$

- 31,99$ Terraria - 39,99$ 19,99$

- 19,99$ River City Girls - 37,79$ 26,45$

- 26,45$ Dead Cells - 33,99$ 23,79$

- 23,79$ Katana ZERO - 18,89$ 11,33$

- 11,33$ Röki - 25,99$ 12,99$

- 12,99$ Bloodroots - 24,99$ 17,49$

- 17,49$ Haven - 22,24$ 26,59$

- 26,59$ Curse of the Dead Gods - 26,99$ 21,59$

- 21,59$ Panzer Paladin - 24,99$ 18,74$

- 18,74$ Coffee Talk - 16,37$ 11,45$

En même temps, des ventes dédiées aux jeux des éditeurs Devolver, Supergiant!, Yacht Games et Raw Fury sont aussi en cours jusqu’au 25 avril. Des titres à succès et à découvrir sont aussi mis de l’avant, comme l’excellent Gris, la série Shovel Knight et le classique Bastion.

Pour voir tous les rabais en ligne, rendez-vous sur la page de Nintendo ou directement sur le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch.

