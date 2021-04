La PlayStation Plus Video Pass confirmée par Sony

Sony a confirmé au site polonais Spider’s Web l’existence de PlayStation Plus Video Pass, une nouveauté pour l'abonnement PlayStation Plus qui permettra aux abonnés d'accéder à des films et à des téléséries.

Cette nouvelle option, qui avait été divulguée hier sur le site polonais de PlayStation et avait ensuite circulé sur le web, sera testée durant un an en Pologne, selon Nick Maguire, de Sony Interactive Entertainment. Le service aura de nouveaux titres tous les trois mois.

Voici la liste des films et séries qui feront partie du lancement test d'aujourd'hui:

Films PlayStation Plus Video Pass

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie's Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This Is the End

Bad Boys (1995)

Séries télé PlayStation Plus Video Pass

Future Man (saisons 1-3)

SuperMansion (saisons 1-3)

Community (saisons 1-6)

Deadly Class (saisons 1)

SWAT (saisons 1-2)

Lost Girl (saisons 1-5)

Pourquoi la Pologne? Selon Maguire, c'est le territoire parfait pour le test: «Nous savons très bien que nous avons beaucoup de joueurs en Pologne qui se distinguent par leur engagement et leur activité, sur le réseau et sur les médias sociaux. Ils aiment aussi utiliser les plateformes de vidéo sur demande. Pour nous, c'est une combinaison parfaite et le marché parfait pour introduire un service test qui fera partie du programme PS Plus, et pour voir ce qu'en pensent nos utilisateurs clés.»

Video Pass devrait faire partie de l'abonnement PlayStation Plus et ne devrait pas engendrer une nouvelle gamme de prix. Pour le moment, Sony n'a pas annoncé de date de lancement officiel pour le service ailleurs dans le monde.

