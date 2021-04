Les Oscars critiqués pour ne pas avoir remis le prix du meilleur acteur à Chadwick Boseman

Chadwick Boseman n'a finalement pas décroché l'Oscar du Meilleur acteur.

L'acteur, décédé en août dernier à la suite d'un cancer du côlon, est entré dans l'histoire en devenant le premier acteur noir à être nommé à titre posthume pour un Oscar pour son interprétation de Levee Green dans le Ma Rainey's Black Bottom.

Quelques heures avant la cérémonie de dimanche, il a été annoncé que les Oscars de cette année ne se termineraient pas avec la remise du trophée du Meilleur film, comme cela avait été le cas depuis les années 1940, mais finiraient avec ceux du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice, alimentant les rumeurs selon laquelle les producteurs étaient convaincus que Chadwick Boseman remporterait l'un des plus grands honneurs de la soirée.

L'acteur de Black Panther était le favori pour remporter le prix lors de la cérémonie, mais lorsque Joaquin Phoenix est monté sur scène au Dolby Theatre, c'est Anthony Hopkins, qui n'assistait pas aux Oscars, qui a été annoncé comme le lauréat pour son rôle dans The Father de Florian Zeller.

«L'Académie félicite Anthony Hopkins et accepte l'Oscar en son nom», a déclaré Joaquin Phoenix avant de quitter la scène, des milliers de téléspectateurs partageant immédiatement leur choc sur les réseaux sociaux.

«Attendez, c'était quoi cette fin à la Game of Thrones?? Andra Day et Chadwick Boseman méritaient mieux», a tweeté le correspondant national de MSNBC Joy Reid, tandis que le réalisateur Matthew Cherry a simplement écrit : «Chadwick méritait vraiment mieux.»

«Pour ceux qui cherchent à suivre, les gens ne sont pas en colère que Chadwick ait perdu. C'est la façon dont ça s'est déroulé. La montée en pression... la déception. Trophée chaos : débloqué», a ajouté LaToya Morgan, scénariste de Parenthood and Shameless.

«Les Oscars étaient si sûrs que Chadwick Boseman allait gagner qu'ils ont RÉARRANGÉ TOUTE LA CÉRÉMONIE pour que sa catégorie puisse être la dernière, puis ils ont remis le prix à Anthony Hopkins à la place... La chose la plus chaotique et dérangeante que j'ai jamais vue», a écrit Spencer Althouse de Buzzfeed, tandis qu'un compte de fans de Black Panther a ajouté : «Les #Oscars ont prouvé une fois de plus qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. J'envoie mon amour à la famille et aux amis de Chadwick.»

