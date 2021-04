Russell Crowe dévoile son rôle dans Thor: Love and Thunder

Russell Crowe a confirmé qu'il incarnera Zeus dans le film Thor: Love and Thunder. Depuis mars, la rumeur sur sa participation au quatrième opus de la franchise de superhéros Marvel n'a cessé de courir, alors que Chris Hemsworth reprendra son rôle de dieu du tonnerre.

L'acteur de Gladiator a laissé échapper les détails de son personnage lors d'une apparition dans une émission de radio australienne jeudi (22 avril), déclarant qu'il sera le dieu Zeus dans le prochain film. «Maintenant, je vais monter sur mon vélo, je vais aller aux studios Disney-Fox... et vers 9 h 15, je serai Zeus dans Thor 4. C'est mon dernier jour à jouer Zeus», a-t-il déclaré à la fin de l'entrevue.

Le tournage de Thor: Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi, a actuellement lieu en Australie, Natalie Portman et Tessa Thompson reprenant respectivement leurs rôles de Jane Foster et de la Valkyrie. Christian Bale, nouveau venu dans l'univers Marvel, jouera le méchant du film, Gorr, le Massacreur des Dieux, et les vedettes des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt et Karen Gillan, ont également été aperçues sur le tournage du blockbuster.

Le rôle de Russell Crowe a été décrit par Deadline comme un «caméo amusant», et dans les comics Marvel, Zeus est connu pour se battre parfois contre Thor, parfois avec lui.

Thor: Love and Thunder devrait sortir en mai 2022.

