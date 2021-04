1 milliard d’internautes utilisent Facebook Marketplace

Le cybercommerce a de l’avenir sur Facebook. A l’annonce de ces premiers résultats trimestriels de l’année 2021, Facebook s’est félicité de son onglet Marketplace. Le «bon coin» de Mark Zuckerberg a séduit un milliard d’utilisateurs.

« Nous avons réalisé un bon trimestre en aidant les gens à rester connectés et les entreprises à se développer », a déclaré le fondateur de Facebook dans son rapport du premier trimestre de 2021 le mercredi 28 avril. D’après les chiffres dévoilés par la plateforme, la section Marketplace a attiré plus de 250 millions d’utilisateurs par mois. En tout, le réseau social a révélé qu’un milliard de ses membres ont utilisé cet onglet qui réunit plus d’un million de vendeurs, au 31 mars 2021.

« Nous continuerons d’investir de manière agressive pour offrir des expériences nouvelles et significatives pour les années à venir, y compris dans des domaines plus récents comme la réalité augmentée et virtuelle, le commerce et l’économie des créateurs », a avancé Mark Zuckerberg. Pour ce dernier, le cybercommerce est devenu « beaucoup plus important » pendant la pandémie de Covid-19.

La plateforme a d’ailleurs profité de cette crise sanitaire d’un point de vue économique puisque le PDG a dévoilé une croissance de 48% par rapport à l’an dernier, pour un total de plus de 26 milliards de revenus. Le nombre de ses utilisateurs actifs a quant à lui atteint 1,88 milliard d’internautes par jour en moyenne en mars 2021, ce qui correspond à une augmentation de 8%.

Facebook a lancé Marketplace, son portail de petites annonces, en 2017 en France. Cette plateforme permet aux commerçants et aux particuliers de proposer des objets à la vente. « Nous investissons dans la construction de l’avenir du commerce », a ajouté Mark Zuckerberg selon Engadget.

Le réseau social a d’ailleurs annoncé vouloir permettre aux commerçants d’acheter des publicités Facebook pour les afficher directement sur WhatsApp tandis qu’Instagram veut à son tour proposer un Marketplace pour ses influenceurs.

