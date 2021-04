New Pokémon Snap: une dernière bande-annonce avant sa sortie demain [VIDÉO]

À 24 heures de sa sortie, New Pokémon Snap se dévoile un peu plus avec une dernière bande-annonce. On ne tient plus en place tellement on a hâte d'y jouer!

La nouvelle bande-annonce révèle très peu de nouvelles informations, mais on en apprend un peu sur les comportements des Pokémon entre eux, en plus de voir des images du jeu la nuit et sous la mer. La vidéo en montre toutefois juste assez pour nous donner l’eau à la bouche et nous faire souhaiter qu'on soit déjà le 30 avril avec notre copie entre les mains.

Si vous n’avez pas encore précommandé New Pokémon Snap, vous avez encore le temps de le faire via Amazon. Si vous ne voulez pas attendre, commandez la version numérique, vous pourrez ainsi jouer au jeu dès qu'il sera offert.

Pour commander une copie physique de New Pokémon Snap: Amazon Canada | Amazon France

Pour commander une copie numérique de New Pokémon Snap: Amazon Canada

