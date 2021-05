FIFA 21 débarque sur EA Play et Xbox Game Pass la semaine prochaine

EA a annoncé que FIFA 21 se joindrait au service EA Play sur toutes les plateformes à partir du 6 mai. Par le fait même, il sera accessible par la Xbox Game Pass pour PC et la Game Pass Ultimate sur Xbox.

Les membres EA Play auront accès à des défis et récompenses uniques, en plus de recevoir des équipements et autres ensembles pour bâtir leur équipe. Ils auront aussi droit à un boost d’expérience saisonnier au début de chaque nouvelle saison dans FIFA Ultimate Team.

Le jeu complet FIFA 21 sera accessible à partir du 6 mai.

