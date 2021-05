SongPop 3: le jeu pour tester ses connaissances en musique

Si vous aimez la musique, en solo ou avec des amis, alors vous pourrez tester en temps réel vos connaissances avec le jeu fort populaire SongPop 3.

Le jeu permet de s'amuser avec ses amis malgré la distance, et ainsi de garder le contact et de profiter ensemble des meilleurs succès musicaux, en attendant la réouverture des concerts et des festivals.

Véritable antidote à la pandémie

Développé par FreshPlanet qui possède une antenne à Montréal, SongPop 3 offre le catalogue le plus riche de la franchise, il y a donc de quoi s’occuper seul ou avec des amis pendant un long moment!

Le jeu enfin disponible sur les boutiques App Store et Google Play – respectivement pour les appareils mobiles iOS d’Apple et Android de Google – est le dernier opus de la franchise à succès de quiz musicaux basée sur la série SongPop, ainsi que sur certains éléments de SongPop Party, le jeu récemment sorti sur Apple Arcade.

100 millions de titres

En raison de son riche catalogue de genres musicaux avec plus de 100 millions de téléchargements, les joueurs experts tout comme les novices découvriront une toute nouvelle version de SongPop avec plus de récompenses à débloquer et plus de musiques à découvrir.

Le jeu-questionnaire se pratique à un contre un ou en équipe où les joueurs coopèrent pour montrer à tous qui connaît le mieux la musique parmi les innombrables genres et titres musicaux.

Des tournois sont aussi offerts et les abonnés VIP Premium peuvent participer au Live Show pour remporter une cagnotte de pièces dans le jeu.

Alors, connaissez-vous la chanson?