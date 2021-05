James Bond: un autre pistolet de Sean Connery vendu aux enchères pour plus de 100 000 $

Le pistolet Walther P5 utilisé par Sean Connery dans son dernier James Bond, Never Say Never Again, a été vendu 106 000 $US lors d'une vente aux enchères qui s'est tenue jeudi dernier.

La pièce était le clou d'une vente dédiée à Hollywood, dans laquelle on a aussi retrouvé les nunchakus de Bruce Lee, qui se sont vendus 82 200 $, soit 41 fois leur estimation originale, ou encore le costume trois pièces porté par Al Pacino dans Scarface, le prototype de Xénomorphe réalisé par H.R. Giger pour Alien, les gants d'Edward dans Edward Scissorhands, et les baguettes de Daniel Radcliffe et Alan Rickman dans Harry Potter, vendues pour 147 840 $.

Sean Connery, qui est décédé l'année dernière à l'âge de 90, avait raccroché son costume de James Bond une première fois en 1971, après Diamonds Are Forever, avant de reprendre le permis de tuer en 1983 pour Never Say Never Again.

