Marvel: premier aperçu pour Eternals, de nouveaux détails pour Black Panther 2 et Captain Marvel 2 [VIDÉO]

Les artisans de Marvel Studios ne chôment pas ces temps-ci. C’est ce qu’a laissé entrevoir une vidéo partagée ce lundi qui a dévoilé de premières images d’Eternals, de même que de nouvelles informations au sujet de plusieurs autres films à venir au sein du Marvel Cinematic Universe.

Réalisé par Chloé Zhao, récemment lauréate d’un Oscar pour Nomadland, Eternals mettra en scène un groupe de puissants êtres divins qui se cachent sur Terre depuis des milliers d’années.

Capture d'écran YouTube

Capture d'écran YouTube

Jusqu’à maintenant, le long-métrage, qui rassemblera notamment Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan et Kumail Nanjiani, était encore entouré de mystère. Ça a toutefois changé ce matin, alors que quelques secondes de matériel inédit ont été diffusées dans une séquence présentant les prochaines productions de Marvel Studios.

Capture d'écran YouTube

Capture d'écran YouTube

Plus particulièrement, la courte séquence, qui montre les différents personnages en action, peut être visionnée à partir de 2:20 dans la vidéo ci-dessous.

Une date de sortie et un nouveau titre pour Black Panther 2 et Captain Marvel 2

Par ailleurs, Marvel a profité de l’occasion pour annoncer de nouveaux détails au sujet des suites de Black Panther et Captain Marvel.

On a ainsi appris que le second Black Panther portera plus précisément le titre de Black Panther: Wakanda Forever et paraîtra au cinéma (si tout va bien) le 8 juillet 2022.

Capture d'écran YouTube

Écrit et réalisé une fois de plus par Ryan Coogler, le film ne remplacera pas Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa. On n’en sait toutefois pas beaucoup plus pour le moment sur le prochain volet de la franchise lancée au cinéma en 2018.

Dans le même ordre d’idées, la suite de Captain Marvel s’intitulera finalement The Marvels et sortira en salle quelques mois plus tard, soit le 11 novembre 2022.

Capture d'écran YouTube

Brie Larson y reprendra le rôle-titre, alors qu’elle sera rejointe par Teyonah Parris (Monica Rambeau) et Iman Vellani (Kamala Khan, alias Ms. Marvel).

