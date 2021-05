Star Wars: où regarder les films et séries de la franchise

«May the Fourth» ou pas, l’occasion est toujours bonne pour regarder les films et séries de Star Wars. Mais où les trouver exactement? Depuis quelques mois, c’est plutôt simple.

Ainsi, comme Lucasfilm (et tout le catalogue Star Wars) appartient désormais à Disney, il suffit depuis novembre 2019 de s’abonner au service de streaming du géant américain du divertissement, Disney+, afin de profiter de tous les films et séries de la franchise culte.

On y retrouve ainsi les neuf longs-métrages des trois trilogies principales, les deux spin-offs (Solo et Rogue One), de même que The Mandalorian, les séries animées et les autres spéciaux télévisuels... comme celui de Noël, que vous ne pourrez (malheureusement) pas oublier après l’avoir visionné.

Pour 11,99 $ par mois, Disney+ peut s’avérer une bonne affaire si vous souhaitez regarder tout le matériel Star Wars disponible et que le reste du catalogue de la plateforme de diffusion sur demande vous intéresse.

Où louer les films de Star Wars?

Cependant, si ce n’est pas le cas, sachez qu’il est aussi possible de louer numériquement les 11 longs-métrages de Star Wars par le biais de différents services, comme à la belle époque du club vidéo.

Voici donc quelques endroits où il est possible de louer en ligne les films de Star Wars.

Il ne vous reste maintenant qu’à choisir l’ordre dans lequel vous les regarderez... ce qui n’est pas non plus une mince affaire!

L’ordre chronologique de l’histoire? L’ordre de sortie des films? On veut savoir ce que vous en pensez!

Sondage Dans quel ordre regardez-vous les films de Star Wars? Dans l'ordre chronologique de l'histoire (1,2,3, Solo, Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Dans l'ordre de sortie des films (4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, Rogue One, 8, Solo, 9) Dans l'ordre «Machete» (4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9) Dans un autre ordre beaucoup plus original! Partagez votre résultat sur Facebook

