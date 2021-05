Star Wars: une figurine LEGO de R2-D2 pour les 50 ans de Lucasfilm [PHOTOS]

Pour célébrer le 4 mai, la Journée internationale Star Wars, Lego présente une figurine exceptionnellement détaillée du droïde R2-D2 à l’occasion du 50e anniversaire du studio qui nous a donné la saga la plus légendaire du cinéma.

Ce modèle, disponible en ligne et dans les magasins LEGO, comprend des détails qui n'échapperont pas aux yeux aiguisés des amateurs de la franchise. De sa patte centrale rétractable au périscope qui peut être tirée vers le haut, en passant par sa tête rotative et ses trappes avant qui s’ouvrent, cette figurine à bâtir fera un excellent objet décoratif pour la maison ou le bureau. De plus, un petit secret se cache dans un compartiment situé dans la tête du droïde.

Cette nouvelle figurine, faisant partie de la collection haut de gamme pour adultes, vient un support et une plaque informative ainsi qu’une brique LEGO exclusive pour les 50 ans de Lucasfilm.

Le modèle mesure 31 cm de haut, 20 cm de large et 15 cm de profondeur et comprend 2314 pièces. Destinée à un public adulte, cette figurine de R2-D2 est un cadeau parfait à s’offrir à soi-même, aux passionnées de Star Wars et aux constructeurs expérimentés.

L’ensemble R2-D2 est disponible en ligne sur LEGO.com et dans les magasins LEGO au prix de 269,99$.

Courtoisie LEGO

Courtoisie LEGO

Courtoisie LEGO

Courtoisie LEGO

Courtoisie LEGO

