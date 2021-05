11 coupes de cheveux inspirées de Pokémon

Ce matin, on est tombés sur une merveilleuse image sur Reddit. Il s'agit d'une coupe de cheveux et coloration inspirée de Bulbasaur, le gentil Pokémon loyal et protecteur.

On s'est donc ensuite posé une question existentielle: combien de gens ont des coupes de cheveux inspirées de Pokémon? Pour en avoir le coeur net, on a fait quelques recherches, et, finalement, le site Pinterest est rempli d'inspiration Pokémon pour votre prochaine visite chez le coiffeur.

Voici nos coupes préférées!

Pinterest

Pinterest

Pinterest

Pinterest

Pinterest

Pinterest

Pinterest

Pinterest

Facebook

Youtube

