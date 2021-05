Nouvelle bande-annonce pour Venom: Let There Be Carnage [VIDÉO]

Sony a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Venom: Let There Be Carnage, mettant en vedette Tom Hardy dans le rôle-titre et Woody Harelson.

Bande-annonce Venom: Let There Be Carnage

Le film de Sony, réalisé par Andy Serkis, est une suite à Venom de 2018. On y retrouvera Tom Hardy qui incarne le rôle d'Eddie Brock et doit gérer la présence de Venom dans le même corps. La bande-annonce dévoile une petite touche humoristique au film, mais celui-ci aura une bonne dose d'action avec l'arrivée du personnage de Woody Harrelson, Cletus Kasady alias Carnage.

Venom: Let There Be Carnage sort en salle le 24 septembre 2021.

