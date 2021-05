Pokémon en liberté!

De dire que ce New Pokémon Snap, lancé la semaine dernière, était attendu tiendrait de l’euphémisme.

Mais avec cet enthousiasme débordant des fans, les attentes, elles aussi, grimpaient en flèche.

Heureusement, cette nouvelle offrande a su remplir chacune de ses promesses. Car oui, le résultat est emballant, particulièrement bien réussi et franchement épatant. Pour les novices, rappelons que New Pokémon Snap dépoussière le concept exploité sur Nintendo 64 en 1999, lui offrant une toute nouvelle vie grâce aux technologies actuelles. Le joueur y embarque dans un safari-photo bien particulier, partant à la recherche de ces petites créatures colorées afin de les observer dans leur habitat naturel, les immortalisant par le biais de clichés à collectionner.

Oui, c’est simple. Et c’est probablement là que réside une des principales forces de New Pokémon Snap.

Car même si la prise en main est rapidement confortable et instinctive, impossible de qualifier ce nouveau jeu de puéril, ni d’enfantin. En fait, il devient rapidement addictif tant on prend plaisir à explorer ces lieux paradisiaques – allant d’une plage sablonneuse à une jungle tropicale, en passant par un récif sous-marin – afin de bien garnir son Pokédex, nom donné à l’album photo composé des clichés réalisés en route.

Différentes tactiques

Plutôt que d’être un photographe passif, New Pokémon Snap met à notre disposition plusieurs moyens d’interagir avec ces sympathiques petits monstres, que ce soit grâce aux pommes dont raffolent certains d’entre eux, d’airs musicaux qui en sortiront d’autres de leur torpeur ou encore d’orbes Lumina les baignant momentanément d’un faisceau phosphorescent.

Bref, les stratégies et tactiques sont pratiquement infinies pour obtenir le cliché parfait de Pikachu, Bulbizarre, Magicarpe, Dracaufeu et autres Ectoplasma.

Petit bémol : il peut devenir lassant, à la longue, de revisiter continuellement les mêmes parcours. Mais on sait pertinemment qu’il s’agit là d’un jeu vers lequel on se plaira à se tourner sporadiquement, histoire de s’évader en ajoutant une dose d’exotisme et d’aventure dans notre quotidien pandémique.

New Pokémon Snap ★★★★☆

Présentement disponible sur Nintendo Switch.