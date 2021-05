Resident Evil Village: un bonbon bien sanglant pour les fans d’horreur

Les fans attendaient avec impatience le tout nouveau Resident Evil, plus de 100 000 d’entre eux poussant simultanément la porte de ce Village le jour de sa sortie. Est-ce que Capcom remplit ses promesses avec cette huitième entrée dans la populaire saga horrifique ? Absolument. Le résultat est brutal, sanglant, terrifiant... et l’on en redemande.

Trois années après les événements de Resident Evil : Biohazard, Ethan Winters n’est toujours pas au bout de ses peines. Loin de là.

Ayant fui la Louisiane en compagnie de Mia pour élever leur fille, Rose, loin des démons de son passé, notre héros verra son quotidien sombrer à nouveau dans le cauchemar à la suite d’une attaque nocturne laissant sa conjointe tuée et son poupon enlevé. Il devra alors traverser un village peuplé de créatures anthropophages assoiffées et de lycanthropes affamés pour sauver sa progéniture des griffes d’une mystérieuse organisation au dessein sinistre.

Retour aux sources

Alors que le chapitre précédent s’éloignait – au grand dam des puristes – des racines de la série, on sent ici une volonté de s’y recoller davantage. Resident Evil Village renoue ainsi, tant dans son fond que dans sa forme, avec l’essence de la populaire saga. D’abord, l’influence de Resident Evil 4 transpire de chacun des environnements déployés, qu’il s’agisse du fameux village européen, de son intrigue ou encore de son atmosphère. Et c’est loin d’être une mauvaise chose. Car, en plus de s’inspirer de l’entrée la plus efficace de la série, Capcom en a profité pour ramener le célèbre marchand, devenu une figure emblématique de l’univers de la série. Un relooking et un nouveau nom plus tard, il débarque ici sous les traits du Duc.

À l’instar de son rôle dans le quatrième chapitre, il viendra appuyer Ethan Winters de manière mercantile tout au long de sa quête, lui offrant différents matériaux et mises à niveau pour affronter les hordes d’ennemis qui pullulent dans le village du titre.

Photo courtoisie, Capcom Lady Dimitrescu

On s’en voudrait d’ailleurs de passer sous silence ces nouveaux antagonistes, franchement supérieurs autant dans leur design que dans leurs comportements et techniques de combat. On n’a qu’à penser à la désormais célèbre Lady Dimitrescu – une femme de plus de deux mètres ayant enflammé le web dès son dévoilement – ou encore aux loups-garous, moroïs, géants et autres créatures difformes aussi terrifiantes que redoutables qui croiseront notre route.

Même chose pour les puzzles, qui reviennent en force, permettant d’apporter l’équilibre parfait entre les scènes de combat frénétiques – et incroyablement sanguinolentes – et celles où la réflexion est davantage de mise. Bref, les pouces et les méninges sont sollicités, presque à parts égales.

Redondant

Là où ce Resident Evil déçoit (quelque peu), c’est dans la redondance de sa campagne principale, concentrée à l’intérieur d’un seul et même village. Certes, on sera appelé à visiter châteaux, usines et ruines ayant chacun sa facture visuelle unique, mais l’on devra tout de même parcourir le même noyau géographique à quatre reprises au cours d’une seule et même partie.

Autre petit irritant : la durée de la campagne principale, que le joueur moyen effectuera en moins de 10 heures. C’est évidemment une nette amélioration après leur relecture de Resident Evil 3, qu’on a traversé en trois heures l’année dernière, mais on aurait tout de même aimé pouvoir prolonger notre séjour dans ce jeu se détaillant autour de 80 $.

Heureusement, ce nouveau Resident Evil ramène avec lui le mode « Mercenaires », tristement absent du chapitre précédent. Voilà qui devrait prolonger grandement la durée de vie de ce Village qu’on aurait autrement dû quitter à regret après quelques heures.

Resident Evil Village ★★★★☆