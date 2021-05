GTA 5 et GTA Online sur PS5 et Xbox Series X/S en novembre prochain

Annoncées il y a près d’un an, les versions revues de Grand Theft Auto 5 et Grand Theft Auto Online pour la PS5 et la Xbox Series X/S arriveront finalement le 11 novembre prochain, a annoncé Rockstar Games ce mardi.

Les rééditions seront «élargies et améliorées» et proposeront notamment de «nouvelles fonctionnalités et plus», peut-on lire dans une brève annonce à la toute fin d’un billet de blogue sur le site de l’éditeur.

Rockstar a aussi précisé qu’une mise à jour estivale pour GTA Online sera accompagnée «d’avantages spéciaux» qui pourront être utilisés dans les versions PS5 et Xbox Series X/S lorsqu’elles seront disponibles.

Par ailleurs, même si la version «indépendante» de GTA Online sera offerte sur les deux consoles, celle-ci sera gratuite pour les joueurs PS5 dans les trois mois suivant sa sortie en novembre prochain.

Finalement, Rockstar a également annoncé que l’entreprise aurait «d’amusantes surprises» –dont quelques-unes exclusives à GTA Online– à dévoiler bientôt dans le cadre du 20e anniversaire de Grand Theft Auto III, qui soufflera ses 20 bougies à la fin du mois d’octobre.

En d’autres mots, ça ne fait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment, mais, au moins, on a désormais une date de parution pour GTA 5 et GTA Online sur PS5 et Xbox Series X/S. Pour le reste, ce sera à suivre au cours des prochains mois...

