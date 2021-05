Marvel Studio's Loki: nouvelle bande-annonce de la série Disney+

Une nouvelle bande-annonce de la série Disney+ Marvel Studio's Loki présentait aujourd'hui un tout nouveau personnage: Miss Minutes. Une horloge qui parle!

Nouvelle bande-annonce Loki

Bon, on ne sait pas encore si Miss Minutes prendra beaucoup de place dans la série Loki, mais elle a quand même sa propre bande-annonce. Peu importe, on sent qu'elle divisera les spectateurs, si l'on se fie aux commentaires sur YouTube.

Par ailleurs, certains utilisateurs de YouTube croient avoir reconnu celle qui prête sa voix à Miss Minutes. Il s'agit, selon eux, de l'actrice Tara Strong. Et ce n'est pas n'importe qui: c'est Twilight Sparkle! Son nom n'est pas dans la liste des rôles sur IMDB, toutefois, alors ce n'est pas confirmé.

On voit aussi, dans la bande-annonce, que Loki est dans le pétrin, parce que ses comportements auraient complètement déséquilibré la ligne de temps. Euh, permettez-moi de souligner que Steve Rogers a quand même aussi fait un peu ce qu'il voulait avec le temps. Pauvre Loki!

Loki commence sur Disney+ le 9 juin. Ça risque d'être un must pour ceux qui veulent être à jour dans tout ce qui est MCU!

