Nouvelle bande-annonce Netflix pour la série Resident Evil: Infinite Darkness

Netflix a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour la série Resident Evil: Infinite Darkness, et visiblement, ça va brasser à Washington.

Les fans avaient eu un petit aperçu de la série animée en avril lors d'un événement en ligne consacré à la franchise. Cette fois-ci, cependant, on a une vraie de vraie bande-annonce remplie d'action.

Bande-annonce Resident Evil: Infinite Darkness

La série, basée sur la populaire franchise de jeux vidéo, se déroule après les événements de Resident Evil 4. On y retrouve les légendaires personnages de Leon S. Kennedy et Claire Redfield, qui devront faire face à des hordes de « zombies ». On met « zombies » en guillemets, car dans le contexte de la franchise, ce sont plutôt des armes biologiques. Mais bon, hein?

Cette nouvelle bande-annonce ne dévoile pas de grandes surprises en reprenant l'ADN de Resident Evil: armes biologiques, conspirations, monstres, secrets, gouvernement, etc. Et c'est tant mieux. Toutefois, l'aperçu vante une animation spectaculaire. Wow wow wow. Ça va être beau en maudit!

Resident Evil: Infinite Darkness commence sur Netflix le 8 juillet 2021. Ajoutez ça à votre calendrier!

