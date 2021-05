La vidéo virale «Charlie Bit My Finger» vendue en NFT pour 760 000$

La vidéo virale «Charlie Bit My Finger», un classique d'internet, a été vendue sur le marché des NFT par la famille qui l'a tournée pour près de 761 000 $.

• À lire aussi: Ce collage JPEG de 5000 images vendu 69 M$

• À lire aussi: Twitter lance Tip Jar pour s'envoyer de l'argent entre utilisateurs

Petit rappel : en 2007, la famille Davies-Carr filme une scène innocente entre frères, sans se douter que la vidéo deviendrait l’une des plus regardées d’internet, et que 14 ans plus tard, les collectionneurs de NFT se l’arracheraient pour près de 761 000 $.

La vidéo intitulée Charlie Bit My Finger, visionnée 883 millions de fois sur YouTube, a ainsi été vendue par la famille dimanche, lors d’une mise aux enchères à destination du marché des NFT ou non-fungible tokens.

Ces jetons non fongibles permettent d’associer un certificat d’authenticité à tout objet virtuel, qu’il s’agisse d’une image, photo, animation, vidéo, morceau de musique ou même un article de presse.

Ce certificat est théoriquement inviolable et ne peut pas être dupliqué. Il est conçu grâce à la technologie mde la blockchain, qui sert de base aux cryptomonnaies comme le bitcoin.

La vidéo

Dans cette vidéo longue de 55 secondes, on peut voir un jeune enfant britannique nommé Harry tenir son petit frère Charlie. La scène tourne - relativement - au drame quand le premier met son index dans la bouche du bébé, et qu’à sa grande surprise, ledit Charlie ferme abruptement sa mâchoire. Harry sort alors les deux répliques qui ont fait le bonheur des internautes: «Aïe Charlie», et «Charlie, ça m’a vraiment fait mal».

La famille a depuis retiré la vidéo de YouTube, mais des versions ont été remises en ligne par d'autres utilisateurs qui l'avaient téléchargée.

mememaster VS 3fmusic

Lors de la vente aux enchères, 11 comptes ont placé une offre mais deux utilisateurs en particulier se sont renvoyé la balle, mememaster et 3fmusic, ce dernier emportant la mise avec une offre de 760 999 dollars.

Collectionner les NFT est une tendance dont la popularité a explosé l’année passée, deux milliards de dollars ayant changé de mains sur ce marché au seul premier trimestre 2021, selon le site spécialisé NonFungible.com.

Les vidéos, memes, GIF, et photos les plus virales des débuts de l’internet de masse sont particulièrement recherchés.

En mars, le patron et fondateur de Twitter Jack Dorsey a vendu son premier tweet datant de 2006 pour 2,9 millions de dollars à un homme d’affaires basé en Malaisie.

Le mois précédent, Nyan Cat, une vidéo animée d’un chat au corps arc-en-ciel et volant sur un fond de musique entêtante, avait été vendue pour 590 000 $ à un acheteur anonyme.

- Avec Camile Dauphinais-Pelletier

*

Des vidéos qui pourraient vous intéresser

s